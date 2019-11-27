МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове ошибку пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в финальном отчете по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, произошедшего в Ростове 19 марта 2016 года, назвал причиной авиакатастрофы ошибку пилотов.

Согласно официальной версии, самолет начал падать, когда пилоты повторно повели его на на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании». Затем командир экипажа потерял контроль над параметрами полета, что привело к крушению. Среди возможных сопутствующих факторов — турбулентность и порывистый ветер, психологическая неготовность командира к выполнению повторного ухода на второй круг, несогласованность действий экипажа и другие факторы, говорится в докладе.

Напомним, 19 марта в Ростове-на-Дону при посадке потерпел крушение самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом FZ 981 из Дубая. Погибли все 62 человека, которые находились на борту: 55 пассажиров, в том числе четыре ребенка, а также до 7 членов экипажа. Большинство погибших в авиакатастрофе — 41 человек — жители Ростовской области. Нам борту также находились жители Москвы, Волгоградской области и Краснодарского края.

Подробнее о причинах авиакатастрофы — в материале “Ъ” «Пилот не поспел за самолетом»

Дарья Голякова