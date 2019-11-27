Татарстан заплатит за ТВ-новости о республике 241 млн рублей

Агентство «Татмедиа» опубликовало тендер по освещению социально-значимых событий Татарстана на двух госязыках республики в эфире телеканалов, вещающих на территории региона. Начальная цена контракта составила 241 млн руб. Деньги на эти цели выделят из бюджета Татарстана. Всего за время оказания услуг число эфирного времени должно составлять не менее 6,1 тыс. часов.

Согласно техзаданию, победителю тендера предстоит обеспечить освещение в эфире телеканалов таких тем, как реализация основных направлений социально-экономической политики России и Татарстана, реализация госпрограмм, нацпроектов в республике, бюджетная политика, развитие здравоохранения, развитие системы образования, развитие спортивной инфраструктуры, приоритетные инвестпроекты в промышленности и др. Услуги должны быть оказаны с 1 января по 31 декабря 2020 года.

"Ъ-Казань"