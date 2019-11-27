Губернатор выдвинул бывшего председателя краевого суда в общественную палату

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал вчера указ об утверждении части состава общественной палаты Прикамья. В список вошли 12 человек.

Среди них есть действующие члены палаты, а именно — ее действующий руководитель Дмитрий Красильников, пермский активист «Единой России» Михаил Мухин, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, гендиректор ООО «Астин» Михаил Борисов.

Среди новичков палаты — председатель краевого суда в почетной отставке Владимир Вельянинов, начальник суворовского училища Николай Братухин, замгендиректора ООО «Промобот» Олег Кивокурцев, пермский кавээнщик Ямур Гильмутдинов, генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Филиппов, директор НП «Центр развития одаренности» Павел Шевченко, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

Предыдущий состав палаты был избран в конце 2016 года. Палата избирается сроком на три года. Тогда бывший губернатор Виктор Басаргин выдвинул от себя в палату президента Пермской государственной художественной галереи Надежду Беляеву, председателя крайсовпрофа Сергея Булдашова, председателя правления организации «Многодетные Пермского края» Ирину Ермакову, господина Касатова и ректора Пермского национального исследовательского университета Анатолия Ташкинова.

В этом году палата будет формироваться по новому принципу. Если раньше большая часть ее состава (24 человека) избиралась на краевой конференции, шесть членов палаты назначались губернатором и еще шесть — законодательным собранием региона. Теперь по 12 человек будут утверждать губернатор и заксобрание, остальные 12 — выбираться на конференции.