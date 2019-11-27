Водителя автокрана, насмерть сбившего девочку в Челябинске, отправили в колонию

Советский районный суд Челябинска вынес приговор водителю автокрана, насмерть сбившему школьницу на светофоре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ДТП произошло в сентябре этого года. Водитель специализированного автокрана МАЗ на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате школьница скончалась на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. В пользу родителей погибшей девочки с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. каждому.