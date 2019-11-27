Ozon предложил предпринимателям Краснодарского края сотрудничать по двойной ставке

Интернет-площадка Ozon запускает в Краснодарском крае партнерскую программу для развития логистики. Она предполагает сотрудничество с местным малым и средним бизнесом. В частности, предприниматели смогут открывать агентские пункты выдачи заказов компании, устанавливать постаматы, а также оказывать курьерские услуги по доставке товаров.

Как сообщают в Ozon, интернет-площадкой предусмотрено финансирования стартовых затрат малого бизнеса через p2b-платформу Ozon.Invest, а также реализация специальной программы обучения персонала, предоставление бесплатных брендированных материалов сервиса (вывески, плакаты и другие POSM) и закупка необходимой мебели для партнера по специальным ценам.

Кубанским предпринимателям предлагают зарабатывать 50, 70 или 90 руб. за выданный заказ, это почти в два раза больше прежней ставки. Условия вознаграждения зависят от местоположения помещения, его площади (включая площадь для хранения), оснащения пункта выдачи примерочными, режимом работы и использования брендинга Ozon. Для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса в первые три месяца сервис будет платить двойную ставку вознаграждения за каждый выданный заказ.

«Так, при объеме от 1000 заказов и ставке в 90 рублей за заказ партнер сможет получать более 100 тысяч рублей в месяц. Интернет-площадка также гарантирует защиту от конкуренции – в радиусе от нескольких сотен метров (в зависимости от населенного пункта) других точек выдачи Ozon не будет. Ozon также предусмотрел опцию оказания логистических услуг в географической зоне агентского пункта выдачи – предприниматели смогут зарабатывать 160 рублей за доставку заказов в постамат или 130 рублей за доставку клиентского заказа. Интернет-площадка не будет ограничивать партнеров в выдаче заказов других компаний, чтобы дать им больше возможностей для заработка и масштабирования собственной сети», - сообщили в компании.

Уточняется, что партнеры сервиса могут сдавать в аренду свои площади для постаматов или устанавливать их самостоятельно. В настоящее время в Краснодаре работают 59 пунктов выдачи заказов и 153 постамата Ozon. Всего в этом году клиенты интернет-площадки из Краснодара сделали около 600 тыс. заказов, что почти в три раза больше аналогичного периода прошлого года. Такие темпы роста требуют быстрого масштабирования каналов доставки.

Для того чтобы сотрудничать с Ozon краснодарским бизнесменам необходимо иметь ИП или ООО. Предприниматели, которые хотят открыть пункт выдачи, также должны иметь возможность инкассации денежных средств, доступ в интернет, кассовый аппарат, компьютер или ноутбук. Чтобы установить постамат, нужно 1 кв. м коммерческой площади, розетка и открытый доступ на объекте для покупателей. Эти же партнеры могут оказывать курьерские услуги при наличии курьеров в штате или автомобиля для развоза посылок.

Василий Хитрых