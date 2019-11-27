Бывший замглавы Металлургического района получил условный срок за взятку

В Челябинске суд вынес приговор бывшему заместителю главы Металлургического района Олегу Спицыну, обвиняемому в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в мае 2018 года между администрацией района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на обслуживание газонов. Контролировавший выполнение работ замглавы получил от бизнесмена взятку в размере 17,3 тыс. руб., а также покушался на получение 10% от стоимости контракта – 644 тыс. руб. за «общее попустительство» при выполнении работы. Кроме того, Олег Спицын заверил акт, содержащий ложные сведения об исполнении обязательств предпринимателем.

Металлургический районный суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере) и приговорил к 2 года 9 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также он лишен права в течении 3 лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. В полном объеме удовлетворен иск прокурора района о взыскании с осужденного в пользу государства суммы взятки 17,3 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.