Следственный комитет начал проверку обучения детей в разрушающейся школе в Дзержинске

Нижегородское следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку после появления в СМИ информации о разрушении школы №35 в Дзержинске. Несмотря на то, что здание имеет признаки разрушения, там проводятся уроки. Как сообщает ведомство, следователи установят, пригодно ли здание для эксплуатации, а также выяснят причину разрушения.

Трещины с внешней и внутренней сторон здания школы обнаружили 6 ноября. В тот день учебный процесс приостановили. На следующий день школьники продолжили обучение, было принято решение закрыть только тот блок здания, где заметили трещины.

Мэрия Дзержинска сообщала, что ежедневно проводит мониторинг здания. Фирма «Белая река» провела технический осмотр и 12 ноября выдала администрации города акт о наличии трещин в конструкции здания, а также указала, что необходимо закрыть только один блок, а не всю школу. Теперь необходимо провести обследование по геологии карсту и по строительным конструкциям школы №35. Администрация города заключила соответствующие контракты с подрядчиками.

Анастасия Еремина