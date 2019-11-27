России могут оставить футбол Есть ли шансы у спортсменов участвовать в Олимпиаде в Токио и Евро-2020

Россия, скорее всего, останется без Олимпиады в Токио, но с чемпионатом Европы по футболу. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить страну от всех международных соревнований на четыре года. Но позже WADA уточнило, что Евро-2020 — это не мультиспортивное событие, а потому ограничения на турнир не распространяются. При этом российские власти уверяют, что и в отношении других соревнований еще не все потеряно. Что стоит за такими заявлениями? И остаются ли у страны шансы попасть на Олимпиаду? Разбирался Григорий Колганов.

Вторая Олимпиада без российского гимна и флага, кажется, самое подходящее описание ситуации — кошмар. Но российские чиновники сохраняют оптимизм. Министр спорта Павел Колобков заявил 26 ноября, что не все еще потеряно: комитет WADA наших аргументов не услышал, но есть Спортивный арбитражный суд (CAS) — там все может быть иначе: «У Российской национальной антидопинговой организации достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если организация будет оспаривать это решение, то заново будут рассмотрены все доказательства, заслушаны свидетели. Я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов для того, чтобы ответить на многие вопросы».

В том же духе выступил и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он призвал не делать сейчас «каких-то поспешных выводов». Но такая позиция властей — это уверенность в своих силах или хорошая мина при плохой игре? В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) оптимизма чиновников не разделяют. Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил “Ъ FM”, что отстранение страны от спорта на четыре года — вопрос практически решенный: «Эти последствия предсказуемы. Все, что можно, нужно было сделать раньше. Не надо было говорить, что у нас компьютеры 2003 года и это технические проблемы.

Это не технические проблемы, это не внешнее воздействие и влияние на спорт.

Это то, что происходит у нас внутри. В данный момент мы подошли к этапу, когда нам объявляется решение».

Но, может, есть хотя бы юридическая вероятность, что России удастся отстоять свои позиции в суде? Сразу несколько специалистов по спортивному праву подтвердили “Ъ FM”, что теоретические шансы остаются. Но, как уточнил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, будет уже слишком поздно: «Шансы оспорить всегда есть.

Это же состязательный процесс, вопрос только в скорости судебных процедур.

В предыдущих допинговых скандалах, где отстраняли наших спортсменов, суд, может быть, и вставал на их сторону, но это было уже после Олимпиады и иных мировых первенств».

Понедельник 9 декабря, когда WADA будет рассматривать рекомендации своего комитета, имеет все шансы стать «черным» для российского спорта. Возможно, сейчас еще не время искать виноватых, но без этого не обходится. Например, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире “Ъ FM” недвусмысленно намекнул: ответственность за ситуацию лежит на бывшем министре спорта Виталии Мутко. Кстати, в разгар предыдущего допингового скандала Международный олимпийский комитет был немало удивлен тому, что чиновник не просто остался в правительстве, но и пошел на повышение. Неужели и на сей раз никто не ответит за кошмар в российском спорте?

Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности Петр Лидов уже видит признаки того, что виновные все-таки будут наказаны, но, кажется, не все: «Было последнее заседание Госсовета по физкультуре и спорту, там президентом были даны поручения правительству, аппарату президента, но не было дано поручение Министерству спорта. Значит, могут быть изменения в этой системе. Наверняка какие-то решения будут приняты».

Россия даже в такой кошмарной ситуации оказалась рекордсменом: кажется, еще ни разу страну дважды не дисквалифицировали за допинг. Но вряд ли это порадует отечественных болельщиков, которым уже впору разучивать слова олимпийского гимна.

В конце прошлой недели Международная ассоциация легкой атлетики дисквалифицировала президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина и еще четырех функционеров из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он пытался оправдать пропуск допинг-тестов поддельной справкой о болезни. Теперь Международная ассоциация рассматривает вопрос об исключении всей российской легкоатлетической федерации. Ее президент уже подал в отставку.