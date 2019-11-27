В Таганроге будут судить троих лжеинвалидов

Прокуратура Таганрога направила в суд уголовные дела в отношении трех жителей Ростовской области, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые незаконно получили справки о бессрочном установлении инвалидности второй группы по общему заболеванию. При получении справок они не предоставляли документов не проходили медико-социальную экспертизу. Затем они предоставили их в пенсионный фонд и стали получать социальные выплаты. Так им удалось незаконно получить из бюджета более 1 млн руб.

Дарья Голякова