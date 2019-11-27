Умер бывший глава Сосновского района

После продолжительной болезни скончался бывший глава Сосновского района Владимир Котов. У него были проблемы с сердцем. Умершему было 67 лет. Информацию подтвердили в администрации Сосновского района.

Владимир Котов руководил Сосновским районом на протяжении десяти лет. Он был избран на должность в 2006 году, в 2011 году был переизбран на второй срок. В 90-х и начале 2000-х годов Владимир Котов работал заместителем начальника главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области, возглавлял управление сельского хозяйства Сосновского района, руководил отделом растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области.

В 2012 году Владимиру Котову присвоено звание почетного гражданина Сосновского района. Он является братом мэра Челябинска Натальи Котовой.

Прощание с Владимиром Котовым пройдет 29 ноября в районном Доме культуры.