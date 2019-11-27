Четыре человека погибло на пожаре в станице Северской

Следственные органы СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту гибели четырех человек на пожаре в Северском районе. Как рассказали в ведомстве, сообщение об обнаружении тел в одной из хозяйственных построек, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном, поступило после локализации возгорания.

В пожарную службу с сообщением о возгорании в хозпостройке ранним утром среды, 27 ноября, обратился один из проезжавших мимо на автомобилистов. По предварительным данным, четверо погибших проживавших в данном помещении. Предположительно пожар произошел в результате неисправности самодельной печки «буржуйки». С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время устанавливается точная причина произошедшего и очаг возгорания. Назначена пожаротехническая экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых