ООО «Башкирэнерго» в числе призеров республиканского конкурса «Хомай»

Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников вручает диплом призера Сергею Гурину

22 ноября были подведены итоги первого республиканского конкурса «Хомай» среди организаций Башкирии, создающих условия для развития института семьи. Неслучайно символом конкурса стало древнейшее женское божество тюркских народов, покровительница детей и семей. В одной из семи номинаций конкурса приняло участие и ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»). Конкуренцию ему составили 37 организаций разных правовых форм и форм собственности, а также отраслей экономики. Организаторами конкурса стали Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и АНО «Городская среда».

Проведение конкурса связано с демографической проблемой. Несмотря на то, что на государственном уровне были приняты многочисленные меры по улучшению демографической ситуации в республике, эта проблема остается открытой. Ее решение требует комплексного подхода со стороны не только правительственных органов, но и со стороны бизнес-сообщества – тех структур, которые сегодня выступают главными работодателями в регионе. Сегодня от отношения работодателей к вопросам поддержки молодых семей, матерей, семей с детьми зависит во многом желание или нежелание заводить детей. Оказание материальной, социальной и иной поддержки может стать дополнительным аргументом в решении этого сложного вопроса. И организаторы конкурса «Хомай» поставили перед собой задачу определить и поощрить те предприятия республики, которые наиболее полно соответствуют современным требованиям, предъявляемым к социально-ответственным предприятиям.

Конкурс состоял из трех этапов. На первом отборочном этапе ООО «Башкирэнерго», наряду с другими претендентами на призовые места, необходимо было подтвердить соответствие многочисленным требованиям, в частности, отсутствию нарушений трудового законодательства и коллективного договора с первичной профсоюзной организацией, отсутствию задолженности по заработной плате и налоговым выплатам и т.п. Во время прохождения второго этапа по балльной системе оценивались анкеты-заявки участников. Во время третьего этапа ООО «Башкирэнерго» представило презентацию с описанием многочисленных социальных проектов, реализующихся в компании и направленных на поддержание работников и их семей.

ООО «Башкирэнерго» заняло второе место в номинации «Внебюджетные организации с численностью 1500-10000 сотрудников». Первое место в этой номинации было присуждено ООО НПП «БУРИНТЕХ», третье – АО «Башнефтегеофизика». В церемонии награждения приняли участие член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам Сергей Гурин и начальник Департамента по управлению персоналом АО «БЭСК» Юлия Казанская.

Как призер республиканского конкурса ООО «Башкирэнерго» будет включено в «Реестр социально ответственных работодателей Республики Башкортостан», что еще раз подтверждает высокий уровень социальной защищенности энергетиков.