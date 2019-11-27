Депутаты Заксобрания в третьем чтении утвердили бюджет Санкт-Петербурга

Петербургское Заксобрание утвердило в заключительном третьем чтении бюджет города на 2020 год и плановый период на 2021-22 годы. После внесенных поправок губернатора Александра Беглова проект претерпел только технические изменения.

Оппозиционные фракции выступили против бюджета, представленного губернатором. В частности, лидер КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова назвала его «бюджетом голодного пайка» и «проектом обещаний». Также критике бюджет подверг и лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Согласно окончательному решению, доходы города в 2020 году составят 674,9 млрд рублей, а расходы — 727,7 млрд руб. В 2021 году соотношение доходов к расходам составит 739 млрд руб. к 783,1 млрд руб. В 2022 доходы — 794,1 млрд руб., расходы — 822,2 млрд руб.

Олег Дилимбетов