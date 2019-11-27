Челябинск оказался в конце рейтинга городов-миллионников по обеспеченности автомобилями

Челябинск оказался на 13 месте из 16-ти в рейтинге российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями. Таковы результаты исследования аналитического агентства «Автостат». В Челябинске на тысячу жителей приходится 276 машин. Весь автопарк города составляет 330,9 тыс.

Лидером рейтинга стала Самара, где на тысячу горожан приходится 344 автомобиля. Затем следуют Краснодар – 343, Санкт-Петербург – 330, Воронеж и Екатеринбург – по 315 автомобилей. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Ростове-на-Дону (234). В среднем по стране обеспеченность машинами составляет 306 штук на тысячу человек.