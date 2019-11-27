К 2023 году в Академическом прогнозируется 250 тысяч жителей В думе Екатеринбурга обсудили создание восьмого района

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) поддержала внесение в заксобрание Свердловской области проекта законодательной инициативы об образовании восьмого района Екатеринбурга — Академического (застройкой занимается «РСГ-Академическое», которое входит в ГК «Кортрос»).

Доклад представил первый вице-мэр Александр Ковальчик. Планируется, что Академический будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического. Общая площадь составит 4,5 га. В результате Ленинский район уменьшится с 3,7 га до 2,2 га, Верх-Исетский район с 25,1 га до 21,9 га. К 2023 году население Академического может достигнуть 250 тыс. человек.

«Особенности Академического: высокая плотность населения, высокая доля жителей младшего и трудоспособного возраста, мало старшего нетрудоспособного возраста»,— отметил господин Ковальчик. Среди минусов он назвал низкие транспортную доступность, количество рабочих мест и здравоохранительную инфраструктуру.

«Выделение новой единицы позволит обеспечить единый подход к экономическому развитию района, повысить оперативность реагирования на запросы населения, обеспечить качественное содержание территории и единый поход к благоустройству»,— пояснил вице-мэр.

По его словам, сейчас создана дорожная карта по формированию административного центра района. «К марту должны поступить предложения от федеральных органов (МЧС, полиция, суд, ЗАГС), но они отреагируют после принятия решения. Наша задача до 2023 года завершить все процессы по созданию органов»,— уточнил господин Ковальчик. Он добавил, что обслуживание территории будет за счет перераспределения ресурсов и кадров из соседних районов.

Депутат Николай Смирнягин, возглавляющий управляющую компанию «Академический», рассказал, что строительство административных объектов обойдется в 2.5-3 млрд руб. Господин Ковальчик уточнил, что их проектирование будет происходить за счет инвесторов - порядка 400 млн руб. Федеральные органы будут выкупать или арендовать здания за счет собственных средств.

«Не верю, что трат не будет. К определенному году мы получим трущобы, что приведет к миграции в другие районы. Также возрастет уровень хулиганства и нарушений»,— заявил депутат Константин Киселев. «Учтите, что все жители должны будут в одно время поменять регистрацию. Мы уже наблюдали как такие непродуманные решения приводили к очередям»,— выразил опасения депутат Александр Караваев.

Анастасия Реутова