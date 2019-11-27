К сентябрю 2025 года в Удмуртии планируют расселить из аварийного жилья 6,5 тысяч человек

К сентябрю 2025 года в Удмуртии должны расселить 96 тыс. кв. м аварийного жилья, переселив 6,5 тыс. человек. Об этом написал министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«97 соглашений заключено с собственниками аварийных домов в рамках реализации 1 этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. В 2019 году в Удмуртии должно быть расселено 1,1 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 60 человек. На сегодня уже расселено 2,89 тыс. кв. м жилья, переселено 230 человек. Конечно, это капля в море по сравнению с показателями, которые мы должны выполнить к сентябрю 2025 года»,— отметил господин Сурнин. Он добавил, что первые реальные результаты обозначенной программы были замечены в тех района и городах, которые провели предварительную работу с жителями — это Воткинск, Глазов, Алнашский и Кизнерский районы.

Ранее сообщалось, что на расселение жителей аварийных домов в Удмуртии предусмотрено финансирование в размере 3,47 млрд руб. из федерального бюджета и 107,38 млн руб. из бюджета республики. Тогда сообщалось, что на эти средства в период 2019-2025 годов планируют расселить более 4,6 тыс. человек и ликвидировать более 82,7 тыс. кв. м аварийного жилья, которое признано таковым до начала 2017 года.