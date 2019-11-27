В Саратовской области участились случаи гибели детей на пожарах и от отравлений угарным газом

В Саратовской области в результате пожаров и отравлений угарным газом в 2019 году погибло 11 детей. Такие данные приводит прокуратура региона.

По данным надзорного ведомство, в результате указанных происшествий пострадало 14 несовершеннолетних. Количество фактов растет в связи с изменением погодных условий.

Факты гибели детей зафиксированы в Аткарском, Ртищевском, Турковском (по два случая), Краснокутском (один), Энгельсском (четыре) районах.

Прокуратура будет рекомендовать ответственным должностным лицам обращать внимание на соблюдение пожарной безопасности в местах проживания семей, находящихся в поле зрения органов системы профилактики.

Марина Ковалева