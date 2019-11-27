Подозреваемой в создании финансовой пирамиды главе «Фабрики продуктов» из Тольятти грозит арест

В среду суд изберет меру пресечения главе ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» Галине Федотовой. Женщина подозревается в организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Надеюсь, эту даму, от чьей деятельности пострадало более 1,5 тыс. чел., возьмут под стражу прямо в зале. Для расследования дела создана бригада ГСУ ГУМВД»,– говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, с мая 2018-го по февраль 2019 года неустановленное лицо от имени ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» в офисе на улице Карбышева, 12, под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива принимало от горожан деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумма нанесенного горожанам ущерба превысила 3 млн руб. Для создания убедительности работы кооператива гражданам предлагалось участвовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход».

Фирма работала в городах Самарской области, а также в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. Также представители кооператива распространяли рекламу в СМИ и на транспорте.

Георгий Портнов