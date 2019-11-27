9 жителей Удмуртии осудили за незаконное производство и продажу алкоголя

Сарапульский райсуд приговорил девятерых жителей Ижевска, Сарапула и с. Завьялово к лишению свободы на срок от 1 до 2,5 лет условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет. Их осудили по п. «а» ч. 6 и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что один из жителей Сарапула создал организованную группу из семи мужчин и двух женщин, а также оборудовал специальные помещения для разлива и хранения алкоголя. Затем указанные лица приобрели этиловый спирт крепость 95%. В дальнейшем они смешали спиртосодержащую жидкость с водой и изготовили алкоголь. После чего ныне осужденные реализовывали алкоголь под видом водки, произведенной одним из местных заводов, в период с марта 2011 года по май 2017 года. В ходе оперативных мероприятий у данных лиц изъяли немаркированную алкогольную продукцию на 926 тыс. руб.