Самым популярным брендом среди смартфонов на Урале стал Honor

Самым популярным брендом в штучном выражении на Урале стал Honor, на втором месте Samsung, на третьем — Apple, сообщила пресс-служба ГК «Связной» по итогам девяти месяцев 2019 года. Наибольшую долю в количестве продаж смартфонов занимают устройства стоимостью до 13 тыс. руб.

По данным компании, всего в регионе было продано 2 млн устройств на сумму 29 млрд руб. В штучном выражении рынок остался на уровне прошлого года, а в денежном вырос на 5,4%.

«С учетом последних новинок от производителей тенденция повышенного внимания к качеству мобильной фотографии наравне с матрицей и оптикой, а также алгоритмами обработки, продолжит расти. Так, доля смартфонов с тремя камерами (одной фронтальной и двумя тыльными) продемонстрировала значительный рост — с 15% до 34%, доля смартфонов с двумя камерами (одной фронтальной и одной тыльной) снизилась с 79% до 51%. Доля устройств с одной фронтальной и тремя тыльными камерами составила 10%»,— отметил управляющий Уральским филиалом компании «Связной» Александр Воронин.

Николай Яблонский