Утверждены размеры выплат авторам текста и музыки гимна Перми

Глава Перми подписал постановление «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение конкурса по разработке гимна города Перми». Документ предусматривает выплаты денежных премий: за написание текста гимна города Перми — в размере 300 тыс. руб. и за написание музыки гимна города Перми — 300 тыс. руб. Глава Перми поручил также департаменту культуры и молодежной политики провести конкурс по разработке гимна города Перми на условиях, определенных оргкомитетом.

В августе оргкомитет утвердил положение о проведении конкурса, форму заявки, порядок и объем финансирования. Конкурс будет проводиться в два этапа: на написание текста песни и написание музыки к тексту. Сумма финансирования составит около 919 тыс. руб.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова подчеркнула, что «гимн должен отражать историческую значимость города Перми, связь поколений, культурные и национальные традиции». Председатель думы и руководитель оргкомитета Юрий Уткин заявил, что в адрес организаторов конкурса «поступает большое количество текстов». Он предложил объединить все предложенные тексты и издать их отдельным сборником.

Проект гимна, набравший наибольшее количество голосов членов комиссии, направляется в геральдическую комиссию при губернаторе Пермского края для проведения геральдической экспертизы и получения заключения.