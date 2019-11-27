Министерство финансов Оренбургской области возглавила Татьяна Мошкова

На пост министра финансов Оренбургской области назначена Татьяна Мошкова. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Татьяна Мошкова заняла должность министра финансов региона во вторник. Она будет возглавлять профильное министерство в течение всего срока полномочий губернатора Оренбургской области.

Татьяна Мошкова является уроженкой Орска. Она окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Плеханова, затем трудилась инженером-экономистом НПШО «Спецодежда» в Орске.

После этого Татьяна Мошкова работала экономистом исполкома райсовета и первым заместителем начальника финансового управления - начальника отдела муниципального казначейства и бюджета городской администрации. С 2010 года она возглавляла минфин региона. С периода выборов губернатора Оренбургской области до последнего времени женщина занимала пост с приставкой «врио».

Георгий Портнов