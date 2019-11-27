ВЦИОМ: россияне чаще заводят кошек, чем собак

У большинства россиян дома есть домашние животные. На первом месте по популярности среди граждан — кошки, собаки оказались на второй строчке, следует из опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился 23 ноября. В телефонном интервью приняло участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

«Большинство россиян заявляют, что в их семье есть домашние животные (68%), чаще других — респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), а также жители сел (82%). При этом наиболее популярны кошки и собаки»,— приводит ТАСС слова авторов исследования.

Россияне чаще всего заводят:

кошек (беспородных — 39%, породистых — 15%);

собак (беспородных — 19%, породистых — 19%);

сельских домашних животных — 7%;

хомяков, черепах, аквариумных рыб, декоративных птиц — по 3%;

экзотических животных — 1%.

20% россиян заводят животных из любви к ним и 16% — для собственной радости. 16% сказали, что животных попросили дети. Столько же опрошенных утверждают, что животные нужны для защиты.