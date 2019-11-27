Пермь заняла 22 место в общем рейтинге качества жизни городов РФ

Пермь заняла 22 место в общем рейтинге качества жизни, составленном экспертами Финансового университета при правительстве РФ. Столица Прикамья обогнала по этому показателю такие города как Екатеринбург (24 место), Калининград (25 место), Нижний Новгород (28 место), Красноярск (30 место). Всего в рейтинге 78 позиций, в первую тройку входят Казань, Грозный и Тюмень. Москва заняла 4 место, замыкает список Улан-Удэ.

По общей оценке качества жизни Перми заняла 40 место из 78. По оценке деятельности местной власти – 23 место, медицинского обслуживания населения – 4 место, ЖКХ и благоустройства - 45 место, культуры и образования – 47 место.

В основу анализа были положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. Учитывалось работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции; развитие образования и культурной инфраструктуры; состояние жилого фонда и благоустройство города; работа местных властей; качество медицинского обслуживания; общая оценка положения дел в городе.