Губернатору и начальнику ГУ МВД представили план размещения нового здания краевого главка

Губернатору Максиму Решетникову и руководству ГУ МВД по Пермскому краю представили проект размещения нового здания ГУ МВД, которое возведут на территории бывшего товарного двора Перми II (ул. Локомотивная, 18). «Предложенные проектные решения одобрены. Параметры здания будут определены в ходе проектирования. Итоговый вариант утвердят после прохождения экспертизы», – рассказали «Business Class» в региональном министерстве строительства.

Предполагается, что площадь нового здания ГУ МВД составит 20 тыс. кв. м. Источником строительства станет федеральный бюджет. А вот сам участок будет предоставлен полиции безвозмездно. Напомним, участок бывшего Товарного двора (ул. Локомотивная, 18) был выкуплен краевыми властями у ОАО «РЖД» в прошлом году.

Сейчас ГУ МВД располагается в восьмиэтажном здании в центре Перми на Комсомольском проспекте, 74. По данным Росреестра, площадь строения составляет 8993 кв. м, земельного участка под ним — 4788 кв. м. Дом построен в 1952 году в стиле советского монументального классицизма («сталинский ампир») и является объектом культурного наследия регионального значения. Среди пермяков распространено неофициальное название здания — «башня смерти».

Предполагается, что здание с участком в рамках договоренностей с полицией будут переданы краевому правительству.