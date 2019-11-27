Факторинг в тренде

Фото: Бекарев Евгений

«ГПБ-факторинг» (дочерняя компания Газпромбанка) рассказал новосибирским бизнесменам о новых тенденциях на рынке факторинговых услуг в ходе делового завтрака «Финансовые инструменты, инновационные технологии в факторинге и другие полезные инсайты для бизнеса», который состоялся 21 ноября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа».



Поприветствовав гостей, вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка (АО) «Западно-Сибирский» Намжил Урбанаев подчеркнул, что сегодня одним из ключевых направлений работы банка, исторически ориентированного в основном на крупный бизнес, стало сотрудничество с малым и средним бизнесом. «Мы предлагаем компаниям новые подходы и новые продуктовые линейки, в том числе в сфере факторинга»,— уточнил Намжил Урбанаев.

Подробный обзор новаций в сфере факторинга гостям завтрака представила генеральный директор ООО «ГПБ-факторинг» Елена Молоканова. По мнению спикера, рынок шагнул далеко вперед, обогнав классические представления об этом финансовом инструменте лишь как о средстве преодоления кассового разрыва и работы с дебиторской задолженностью.

Во-первых, покупатель сегодня тоже стал потребителем факторинга, получая при этом такие преимущества, как увеличение отсрочки платежа, дополнительные скидки от поставщика, увеличение объема закупок и дополнительный контроль надежности поставщиков. Можно сказать, что факторинг становится привлекательной альтернативой краткосрочному кредитованию.

Во-вторых, появились новые схемы факторингового финансирования, используя которые компании могут давать фактору поручения на совершение платежей как своим контрагентам, в том числе зарубежным в валюте контракта, так и по оплате налогов, электроэнергии и других платежей.

Количественному и качественному росту рынка факторинговых услуг способствует цифровизация экономики — сегодня сделки совершаются на специализированных платформах с высокой скоростью и степенью прозрачности. Созданы решения для работы с малым и средним бизнесом, что позволяет использовать так называемый пакетный факторинг на базе конвейерных технологий, что может быть особенно полезно компании при освоении новых рынков и выходе в новые регионы присутствия.

«Факторинг сегодня — гибкий финансовый инструмент, и мы готовы осуществить точечную настройку продукта в соответствии с конкретными задачами бизнеса»,— резюмировала свое выступление Елена Молоканова.

Более подробно о законодательных новациях в сфере факторинга рассказала директор по правовым вопросам «ГПБ-факторинг» Елена Фомина. «Чуть больше года назад в Гражданский кодекс были внесены долгожданные изменения норм, регулирующих факторинг. Нашли законодательное закрепление термины „договор факторинга“ и „фактор“, давно используемые на рынке. Новые нормы адаптируют факторинг к использованию в различных областях, помимо купли-продажи, подряда, оказания услуг»,— уточнила Елена Фомина.

Еще одна важная новация — расширение договорной конструкции факторинга. Появилось инновационное условие, заимствованное нашим законодателем из норм «Конвенции УНИДРУА о международных факторинговых операциях», о применении принципа выбора фактором «двух из четырех» действий, поименованных в статье 824 Гражданского кодекса, для целей заключения договора факторинга, что предоставляет возможность для появления новых договорных конструкций, не связанных с финансированием.