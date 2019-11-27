Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве

Сбербанк предоставит краткосрочный кредит в 2 млрд руб. на финансирование строительства первой в Москве платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта, сообщил РБК. Стоимость всего проекта оценивается почти в 55 млрд руб.

«Средства кредитной линии банка в размере до 2 млрд руб. планируется направить на финансирование строительных работ, операционных расходов концессионера на начальном этапе строительства»,— подтвердили информацию в Сбербанке.

Основное финансирование планируется осуществлять за счет привлечения «Новой концессионной компанией» долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций.

Дублер Кутузовского проспекта станет продолжением Северного обхода Одинцово, который соединяет МКАД с Минским шоссе. Протяженность дороги составит 11 км, ее пропускная способность — 30–40 тыс. автомобилей в сутки. Возможная примерная стоимость проезда по трассе — 270 руб.

В рамках проекта планируется построить путепровод под Третьим транспортным кольцом, многоуровневую транспортную развязку на пересечении СДКП, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, а также ряд эстакад, мост через Москву-реку и съезды с СДКП и на него.

О том, будет ли востребована новая трасса,— в материале “Ъ FM” «За дублер Кутузовского проспекта придется заплатить».