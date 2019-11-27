УФАС не дало приватизировать губахинские электросети

Пермское УФАС России пресекло незаконную приватизацию городских электросетей в Губахе. Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион по продаже электросетей был объявлен 25 октября 2019 года, заявки от участников принимались до 20 ноября, торги были назначены на 26 ноября, однако 7 ноября их приостановило УФАС из-за поступившей жалобы.

Заявитель указал на невозможность продажи электросетевого комплекса, поскольку на момент проведения торгов предприятие, в уставном капитале которого значилось муниципальное имущество, не прошло процедуру приватизации и регистрации в ЕГРЮЛ. Кроме того, заявитель не исключил, что цена объекта торгов могла не соответствовать его реальной стоимости, возможно, была занижена.

Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Губахи – с доводами жалобы не согласился и настаивал на законности своих действий.

Изучив материалы, представленные сторонами, комиссия Пермского УФАС России признала жалобу обоснованной и вынесла администрации Губахи предостережение, усмотрев в действиях городских властей нарушение закона о приватизации.

Должностное лицо, утвердившее документацию по организации и проведению торгов, будет привлечено к административной ответственности. Виновнику грозит штраф до 10 тыс. руб.

Материалы жалобы в части признаков нарушения ст. 30, 31 закона о приватизации при приватизации имущественного комплекса МУП «Губахинские городские электрические сети» будут переданы в прокуратуру Пермского края.