Число сделок на рынке новостроек в Сибири серьезно снизилось

На рынке новостроек в Сибирском федеральном округе заключено 14,5 тыс. сделок за третий квартал 2019 года. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в ЦИАН, количество сделок упало на 25% по сравнению с первым кварталом. По данным руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, спрос на новостройки в Сибири упал сильнее, чем по России в целом: число сделок в третьем квартале было на 16% ниже, чем во втором.

Наибольшее в Сибири падение числа сделок эксперты ЦИАН наблюдают в Кемеровской области (–72%) и в Алтайском крае (–60%). «Более половины сделок (в Сибирском федеральном округе.— “Ъ”) пришлось на два региона: 5,1 тыс. договоров долевого участия было заключено в Новосибирской области, еще 3,1 тыс. — в Красноярском крае. Активность покупателей снизилась в обоих регионах-лидерах — на 49% и 38% соответственно»,— сказал господин Попов. В то же время рост количетсва сделок среди регионов с существенными объемами рынка (более 500 сделок в месяц) зафиксирован в Иркутской и Омской областях (+58% и +17% соответственно).

Опрошенные эксперты уверены, что снижение числа сделок будет наблюдаться до конца года. По их мнению, на это влияют рост цен на жилье, повышение себестоимости строительства и переизбыток предложения на рынке.

Подробности — в материале “Ъ” «Сибирь строит без спроса»