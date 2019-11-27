В Сибири самая острая конкуренция за вакансии наблюдается в Омске

В Сибирском федеральном округе среди городов с численностью более 500 тыс. жителей самая острая конкуренция среди соискателей — семь человек на место — зафиксирована в Омске. По данным сервиса HeadHunter, в Новосибирске и Томске — по шесть человек на место. В Барнауле, Иркутске и Красноярске — по пять человек на вакансию, в Кемерово и Новокузнецке — по четыре человека.

«Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда — это не более четырех на место, но из крупных городов очень немного таких, где конкурс не более четырех кандидатов»,— говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. Она отмечает, что не менее 80% соискателей, создают и активируют резюме, работая на данный момент: «Далеко не каждый решится на перемены, особенно, если не найдет предложения лучше, чем у него сейчас». По ее данным, самый высокий конкурс среди соискателей по России — в Москве, Краснодаре и Махачкале, где на место претендуют по девять человек.

Оксана Павлова