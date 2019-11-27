Глава Березников ждет безвозмездной передачи 43 пермских троллейбусов

Мэр Березников Сергей Дьяков сообщил „Ъ-Прикамье“ о достигнутых договоренностях о передаче городу пермских троллейбусов. Всего в Березники, по его данным, будет передано 43 машины. Для этого будет заключено между муниципалитетами соглашение о передаче имущества. В мэрии Перми эти сведения не комментируют.

Напомним, еще летом МУП «Пермгорэлектротранс» свернуло деятельность троллейбусов (всего было 85 машин) в краевом центре. Часть работоспособных машин краевые власти предложили отдать безвозмездно в собственность мэрии Березников. Однако стороны столкнулись с заминкой: пермские власти отказались передавать имущество Березникам напрямую, опасаясь, что сделка может быть оспорена прокуратурой. Мэрия Перми предлагает отдать троллейбусы в региональную собственность, а чиновники уже передадут ее Березникам. В кабмине с таким подходом были не согласны и заявляли о намерении переубедить городских коллег отдать имущество напрямую.