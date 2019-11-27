Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов в Кузбассе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода в октябре этого года вагонов на станции Тайга Кемеровской области. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ по замене блоков стрелочного перевода на станции Тайга рабочие допустили техническую ошибку. В результате, щебеночный балласт был высыпан под колеса грузового поезда, что привело к сходу шести вагонов. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Оксана Павлова