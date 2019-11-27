Банк ДОМ.РФ профинансировал ПЗСП строительство ЖК на Вышке-2

Банк «ДОМ.РФ» предоставил проектное финансирование компании ПЗСП в размере 627 млн руб. для строительства жилого комплекса на ул. Целинная, 53 в Перми. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка, это стало первым проектом кредитного учреждения в Пермском крае.

«Проектом предполагается строительство 10-этажного многоквартирного дома общей площадью 28 тыс. кв. м. Предусмотрено благоустройство территории, детские и спортивные площадки, а также наземная парковка», — сообщают в банке «ДОМ.РФ».

Новый ЖК возведут в микрорайоне Вышка-2. К возведению дома ПЗСП приступило в июле 2019 года. Сейчас, согласно информации на сайте АО «ПЗСП», на объекте возводятся наружные стены, работы выполнены на 30%. В ЖК предусмотрены квартиры-студии, квартиры «евроформата» и 3-комнатные квартиры. Продажи квартир ведутся по счетам эскроу. Первый пусковой комплекс (1, 2 подъезды) планируется сдать во II квартале 2020 года, 2 пусковой комплекс (3, 4, 5, 6, 7 подъезды) – в IV квартале 2020 года.

«Это наш первый проект в Пермском крае, и мы рады реализовать его с Группой компаний «ПЗСП», одним из крупнейших застройщиков в регионе", – отметила вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Единственным акционером кредитного учреждения является единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.