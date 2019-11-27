На продажу выставлена площадка кирпичного завода в Александровске

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже кирпичного завода в Александровске. Согласно тексту объявления, площадка подходит для размещения нового производства, имеется железнодорожный тупик, подведены газ, вода и электричество. Новому покупателю также будет передан глиняный карьер, лицензия на разработку которого уже оформлена на общество.

Общая территория составляет 44 га, площадь зданий — 7,5 тыс. кв. м, стоимость актива — 2,75 млн руб. Собственник готов также обменять завод на недвижимость, автомобили или технику для активного отдыха.

По данным «СПАРК-Интерфакс», заводом управляет ООО «Алексстром», принадлежащее Максиму Казакову. Господин Казаков в разное время возглавлял компании в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Последний раз завод объявлял финансовые показатели в 2016 году. Тогда убыток составил 9 тыс. руб.