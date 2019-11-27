Мэрия взыскала с Треста №14 убытки за строительство «Мастерграда»

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску департамента образования администрации Перми, который требовал взыскать с ПАО «Строительно-монтажный трест №14» убытки в размере 10,3 млн руб. В резолютивном решении указано, что со стройорганизации взыскано 9,1 млн руб.

Напомним, в 2016 году Трест №14 построил школу «Мастерград» в микрорайоне Пролетарском площадью 21 тыс. кв. м. На этапе строительства у мэрии возникли претензии к застройщику: чиновники выяснили, что работы по расчистке от леса площадки под школьный стадион были проведены некачественно. Якобы спиленные деревья были закопаны тут же. Тяжба тянулась с 2017 года, в деле менялись судьи и эксперты.