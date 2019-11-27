Рустама Минниханова готовят в президенты

Президент Татарстана Рустам Минниханов может пойти на новый срок в 2020 году, вновь выдвинувшись от «Единой России». Об этом заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, указав, что единороссы поддержат «нашего президента». Эксперты не сомневаются, что региональные элиты желают продления полномочий господина Минниханова. Однако они отмечают, что третий срок президента необходимо «обосновать юридически».



О том, что действующий президент Татарстана может быть выдвинут единороссами на новый срок, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил на совещании с депутатами и представителями министерстве республики. Он не стал напрямую называть имя Рустама Минниханова, обозначив его как «нашего президента». «Я думаю, что и следующую кампанию мы так будем проводить. Наш президент будет выдвигаться от политической партии “Единая Россия”, безусловно»,— подчеркнул господин Мухаметшин, который также является главой татарстанского отделения единороссов.

Напомним, Рустам Минниханов возглавил Татарстан в начале 2010 года после того, как в отставку ушел первый президент республики Минтимер Шаймиев. Господина Минниханова президентскими полномочиями тогда наделил Госсовет республики. Однако в 2012 году в связи с возвращением выборов глав субъектов РФ в Конституции Татарстана возобновили норму, что президент республики «избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». По итогам выборов 2015 года Рустам Минниханов, получив более 94% голосов избирателей, продлил свои президентские полномочия до сентября 2020 года. Тогда он участвовал в выборах как кандидат «Единой России».

Казанский политолог Сергей Сергеев полагает, что региональные элиты заинтересованы в том, чтобы господин Минниханов пошел на третий президентский срок: «Каких-то движений, что внутри элит есть соперничество между группами, сейчас не видно». Однако он отмечает, что третий срок необходимо «обосновать юридически». Согласно Конституции, «одно и то же лицо не может избираться на должность президента Республики Татарстан более двух сроков подряд». Власти Татарстана пока официально не разъясняли, считается ли первый срок господина Минниханова «избранием» с учетом того, что за его кандидатуру голосовали депутаты парламента.

Политолог Константин Калачев полагает, что федеральные власти поддержат выдвижение господина Минниханов. Сценарий Башкортостана, где недавно сменился глава республики, он называет маловероятным.

Эксперты считают логичным, если господина Минниханова выдвинет «Единая Россия». «“Единая Россия” в Татарстане — пример для других регионов. Сейчас идет тренд усиления партии. Ее рейтинг не скажется на Минниханове. Он будет безальтернативным лидером выборов»,— считает господин Калачев. Сергей Сергеев напоминает, что тактика с самовыдвиженцами не оправдала себя в регионах: «Летний политический кризис в Москве показал, что власти будут отказываться от самовыдвиженцев».

Ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал прекратить практику, когда представители партии власти идут на выборы как самовыдвиженцы. Этой позиции также придерживается Фарид Мухаметшин. «Самовыдвиженцы спрятались от партии, убежали от стыда, но сегодня опять как грибы после дождя появляются: “А мы в “Единой России”, мы вам не изменяли, внутри мы все равно оставались единороссами”»,— раскритиковал он таких однопартийцев, но признал, что «в Татарстане таких немного». «Но, видите, в Москве, Санкт-Петербурге к чему это привело… Нам какие-то хитрые, непонятные ходы делать не к лицу»,— добавил господин Мухаметшин. В настоящий момент избирательный кодекс Татарстана не предусматривает участие самовыдвиженцев на выборах президента республики.

В пресс-службе президента Татарстана возможное выдвижение господина Минниханова на новый срок не комментируют. «До момента официального объявления о назначении выборов президента Республики Татарстан говорить на эту тему рано»,— сказала «Ъ» заместитель начальника пресс-службы Лилия Галимова. Она подчеркнула, что Рустам Минниханов «сосредоточен на текущей работе».

Кирилл Антонов