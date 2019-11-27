Директора не припечатали

Процедура банкротства уфимской типографии имени Дзержинского, начатая в 2016 году по инициативе «Башавтотранса», подходит к концу. 25 ноября арбитражный суд Башкирии возобновил на предприятии конкурсное производство. Этому предшествовал отказ суда привлечь к субсидиарной ответственности на 19 млн руб. бывшего генерального директора Рината Шакурова. Активы предприятия, в том числе недвижимость, распроданы. Конкурсный управляющий считает исход банкротства благоприятным для большинства кредиторов.

Арбитражный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит результаты процедуры банкротства ГУП «Издательско-полиграфический комплекс „Типография имени Дзержинского“», управлявшего одноименной типографией в Уфе. Процесс банкротства идет с 2016 года. В апреле текущего года он был приостановлен на время рассмотрения иска конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора ГУП Рината Шакурова (возглавлял предприятие с сентября 1999 года по январь 2016 года).

Конкурсный управляющий Александр Ахметов просил суд взыскать с экс-директора 18,79 млн руб., которых не хватило для удовлетворения требований всех кредиторов (оценивались в 41 млн руб.). В своем заявлении он указал, что бывший директор должен был подать на банкротство предприятия еще в начале 2015 года, когда арбитражный суд взыскал с ГУП 4,7 млн руб. в пользу банка ФК «Открытие». Вместо этого предприятие продолжило работу и увеличило кредиторскую задолженность, пояснил конкурсный управляющий.

Суд в иске к бывшему директору отказал, так как счел доводы конкурсного управляющего не доказанными. Инвентаризация установила, у предприятия были активы рыночной стоимостью 76 млн руб. «Шакуров мог быть привлечен к ответственности за наращивание кредиторских требований в условиях кризисного состояния должника, но такие доказательства не представлены»,— отметил суд. Решение устояло во второй инстанции.

Ринат Шакуров в суде заявил, что не подавал на банкротство типографии, так как в 2014-2015 годах на предприятии шла реорганизация, обсуждались планы восстановления его платежеспособности. Типография передавалась из ведения МВД минземимуществу Башкирии. Кроме того, имущественный комплекс позволял продолжать работу, отметил экс-директор.

Александр Ахметов сообщил вчера, что обжаловать отказ в привлечении экс-управляющего к ответственности не будет, так как это затянет процесс ликвидации предприятия.

• Инициатором процедуры банкротства издательства в декабре 2016 года было ГУП «Башавтотранс» с требованиями в размере около 1 млн руб. Из общего объема требований кредиторов в размере 41 млн руб. 27 млн руб. приходилось на ФНС. Кроме того, в реестр с суммой 4,5 млн руб. была включена госинвесткомпания «Региональный фонд», выкупавшая долги при первых попытках банкротства типографии, а также ФК «Открытие» (4,8 млн руб.) и ФГУП «Почта России» (2,37 млн руб.). Основные активы типографии были проданы в 2017 году. Недвижимость площадью 3 тыс. кв. м на улице 50 лет СССР, возле завода «Промсвязь», за 37,8 млн руб. (начальная цена составляла 68 млн) купило давлекановское ООО «Автобаза 2012» (принадлежит Сергею Шульге). Требования кредиторов второй очереди на сумму 24,25 млн руб. были погашены полностью, третьей — на 50%. В структуре непогашенной задолженности основную часть составляют штрафные санкции и пени.

Александр Ахметшин сообщил, что больше ГУП продавать нечего: имущества на балансе не осталось. Процедуру конкурсного производства он считает успешной, так как основные требования кредиторов были удовлетворены. «Как правило, в ходе конкурсного производства удовлетворяется не более 2% требований кредиторов»,— отметил он.

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов согласен, что итоги конкурсного производства в типографии выглядят неплохо. «По официальной статистике с января по сентябрь 2019 года в России процент удовлетворения требований кредиторов в рамках конкурсного производства составил всего 4,7%»,— сообщил он. Если у предприятия исчерпана возможность удовлетворить оставшиеся требования кредиторов, непогашенные долги будут аннулированы, добавил господин Габбасов .

Довольно часто конкурсные управляющие подают заявления о привлечении бывших руководителей предприятий к субсидиарной ответственности «для галочки», под давлением кредиторов, отмечает адвокат Аскар Мингазетдинов. «Такой довод как несвоевременная подача директором заявления о банкротстве, не всегда признается судом»,—добавил он.

Влада Шипилова