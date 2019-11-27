«Кроношпану» устроили сток-шоу

Общественная экологическая организация «Зеленая лига» проиграла в арбитражном суде Башкирии разбирательство с Приволжскнедрами. Экоактивисты пытались доказать, что ведомство незаконно выдало лицензии на добычу технических подземных вод уфимскому предприятию австрийской группы Kronospan («Кроношпан-Башкортостан»). Поводом для обращения в суд стали опасения общественников, что предприятие использует водные скважины не для набора воды, а для сброса промышленных стоков. Суд счел подозрения истца не доказанными. В «Кроношпане» уверены, что экоактивисты используют любой повод, чтобы противодействовать работе предприятия.

Арбитражный суд Башкирии отказал самарской межрегиональной социально-экологической общественной организации «Зеленая лига» в иске к Приволжскнедрам об отзыве трех лицензий, выданных в 2014, 2015 и 2017 годах уфимскому предприятию австрийской группы «Кроношпан» — ООО «Кроношпан-Башкортостан». Лицензии позволяют предприятию добывать для своих технологических нужд в сутки до 1 тыс. куб. м подземных вод в скважинах Восточношакшинского месторождения.

«Кроношпан-Башкортостан» с 2016 года управляет заводом по производству древесно-стружечных плит, расположенным под Уфой. Вложения в первую очередь проекта оценивались в 260 млн евро, вторую — 200 млн. Группа планирует перерабатывать в Башкирии в общей сложности 3 млн куб. м древесины в год. Все это время предприятие работает и выпускает продукцию в режиме пуско-наладки, то есть официально оно не введено в эксплуатацию. Режим пуско-наладки позволяет заводу в том числе избегать проверок Росприроднадзора, что вызывает возмущение общественности, в том числе жителей расположенных рядом поселков Грибовка и Кириллово.

В своем иске экоактивисты заявили, что Приволжснедра выдали предприятию лицензии с нарушением федерального закона «О недрах». В проектной документации завода «не была отражена информация о наличии лицензий на добычу подземных вод», а, обращаясь с заявкой в Приволжскнедра на получение лицензий, «Кроношпан-Башкортостан» не предоставил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования, отметил истец. «Зеленая лига» также заявила, что наличие лицензий позволяет «Кроношпан-Башкортостану» загрязнять почву в зоне добычи подземных вод, что создает угрозу здоровью населения.

Жители поселков, расположенных рядом с заводом, подозревают, что в одну из скважин, на которую получена лицензия, «Кроношпан» сливает промышленные стоки. «Лицензия предполагает добычу технической воды для пожаротушения. Но, согласно проектной документации, предприятие должно брать воду на эти цели из системы центрального водоснабжения»,— отметила представитель регионального отделения «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина (также известна как активистка движения «Анти-Кроношпан», выступавшего против строительства завода).

Представитель Приволжскнедр в суде заявил, что лицензии были получены согласно «Порядку рассмотрения заявок на получение прав пользования недрами…», установленному в 2004 году приказом Минприроды России.

Суд не нашел нарушений в действиях Приволжснедр. Он счел, что «Зеленая лига» не привела ни одного доказательства незаконной выдачи лицензий. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения, на отсутствие которого ссылается истец, не является обязательным документом для получения лицензий, а «Порядок рассмотрения заявок…» не обязывает указывать такие документы в проектной документации.

Довод о том, что выдача лицензий предприятию создала угрозу здоровью населения, суд отклонил, отметив, что такую угрозу могла бы создавать производственная деятельность ответчика, но не добыча подземных вод.

Генеральный директор ООО «Кроношпан ГМХ» Ардашер Курбаншо заявил „Ъ“, что экоактивисты продолжают использовать любой повод, чтобы противодействовать работе предприятия. «Я не могу знать их мотивов»,— отметил он.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов полагает, что оспаривать решение суда бесперспективно. Обращение в суд имело бы эффект, если бы активисты доказали, что у предприятия есть сточные воды. «Нужны фотографии трубы, из которой идет организованный сброс сточных вод, пробы почвы, так как руководство “Кроношпан-Башкортостана“ повсюду заявляет, что у завода замкнутый цикл и сброса сточных вод нет»,— отметил собеседник.

По мнению партнера юридической компании «НАФКО» Павла Иккерта, «с доводами суда сложно не согласиться». «Истец выбрал неверный способ достижения цели. Более действенным было бы предоставить суду доказательства, что деятельность завода, например, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью граждан, или что предприятие систематически нарушает правила недропользования»,— резюмировал эксперт.

Булат Баширов