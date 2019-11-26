Главный тренер «Автомобилиста» — о проигрыше с «Торпедо»: К нашим парням у меня особых претензий нет

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов назвал матч чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» очень сложным. Его команда проиграла со счетом 4:3.

«К нашим парням у меня особых претензий нет, так как перед этой игрой у нас были два сложнейших матча. Где-то не хватило эмоций. Но команда шла до конца, это — плюс. И начинать с 0:2 при двух удалениях с такой забивающей командой, как «Торпедо» — непростительно», — цитирует господина Мартемьянова Sports.ru.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 28 ноября дома с казахстанским «Барысом».