ФКР сэкономит на допработах

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области назвало сумму в 573 млн руб. экономии в случае отказа от выполнения дополнительных работ. В основные работы по капремонту домов входит ремонт крыши и оштукатуривание, окраска фасадов, в список допработ — переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую и утепление фасадов. Расчет проводился в связи с законопроектом правительства региона о поправках, в котором указано, что приоритетным является направление средств фонда на выполнение основных работ по кап­ремонту. Остальные работы, по мнению авторов законопроекта, должны финансироваться за счет допсредств собственников либо государственной и муниципальной поддержки. Депутаты еще не рассматривали проект закона, но считают, что он вызовет критику, поскольку «это один из элементов некой экономии средств фонда и перекладывание бремени дополнительных платежей на жителей». Эксперты считают, что, если работы по установке приборов учета и утеплению фасадов умещаются в предельные стоимости, то ФКР не должен от них отказываться.

Разница в стоимости обязательных и дополнительных работ фонда капремонта (ФКР) составляет как минимум 573 млн руб. в расчетном периоде 2020–2021 годов. Об этом в ответе на запрос „Ъ“ сообщило министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Оптимизация затрат ФКР была рассчитана в связи с принятием проекта закона областного правительства о поправках в систему капремонта общего имущества в многоквартирных домах, внесенного на рассмотрение в губернскую думу.

В пояснительной записке указано, что приоритетным является направление средств фонда на основные задачи по капремонту — восстановление конструктивных элементов крыш, внутридомовых инженерных систем и фасадов. Допработы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, утеплению фасада, установке коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, по мнению авторов законопроекта, должны финансироваться за счет допсредств ФКР, сформированных по решению собственников либо за счет государственной и муниципальной поддержки.

Авторы проекта отмечают, что статья 166 Жилищного кодекса РФ не относит допработы к видам работ, подлежащих обязательному выполнению за счет средств фонда. Чиновники также подчеркивают, что в связи с дефицитом финансирования программы капремонта объем взносов просто не позволяет выполнить допработы.

Согласно анализу расходов на работы, включенные в план капремонта на 2020–2021 годы, общая стоимость ремонта плоской крыши составляет 153 млн руб., переустройства невентилируемой крыши — 287,7 млн руб., оштукатуривание и окраска фасадов — 605 млн руб., утепление фасада с использованием утеплителя толщиной до 50 мм — 1 млрд руб. По данным минэнерго, на одних и тех же домах стоимость только основных видов работ по сравнению с допработами почти в два раза меньше при ремонте крыш (разница 134, 6 млн руб.), в 1,7 раза меньше при оштукатуривании и окраске фасадов (разница 438 млн руб.) по сравнению с утеплением фасада.

Ранее не раз отмечалось нестабильное состояние фонда капремонта, в частности, из-за накопившихся долгов. Кроме того, сообщалось о росте взносов на капремонт. В начале недели на профильном комитете губдумы стало известно, что содержание ФКР из регионального бюджета увеличится с 90 млн руб. до 185 млн руб. ежегодно.

Депутаты еще не рассматривали законопроект, но ожидают, что он вызовет критику общественности. «Я считаю, что это один из элементов некой экономии средств фонда и перекладывание бремени дополнительных платежей на жителей,— полагает зампредседателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Михаил Маряхин.— Финансовая неустойчивость фонда — серьезнейшая проблема. С этим и связаны неплатежи подрядчикам ФКР.Договоры заключаются со сроком оплаты в течение 12 месяцев. Оплата через год во многих компаниях съедает прибыль. Поэтому вопрос финансовой устойчивости нужно решать, но не за счет карманов жителей. Законопроект еще не рассматривался. Думаю, что будет негодование и ­критика».

Руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских считает, что работы по установке приборов учета в подвалах и утеплению фасадов не нужно убирать: «Если эти работы умещаются в предельные стоимости, их нужно выполнять ФКР, особенно по утеплению фасадов при условии, что есть положительное заключение о том, что действительно стены промерзают».

«Переустройство невентилируемой крыши не входит в перечень работ по капремонту, это уже реконструкция здания. Эти работы могут выполняться при условии, что кто-то их будет финансировать — либо собственники, либо органы МСУ.Эти деньги раньше тратились в ущерб другим домам»,— отмечает Виктор Часовских.

Ани Айвазян