Тут такое депо

Сын топ-менеджера компании «Ива-Строй» Лев Скудаев вместе со своими партнерами купил у предприятия «ОДК-Стар» земельный участок с бывшим пожарным депо по ул. Лодыгина, 5а. Площадь территории 5 тыс. кв. м. На площадке планируется построить либо торговый центр, либо жилье, окончательное решение новые собственники участка еще не приняли. Ведутся консультации с городскими влас­тями. Эксперты говорят, что девелоперу нужно тщательно продумать концепцию будущего ТЦ, ведь вблизи находится потенциальный конкурент — действующий торгово-деловой центр «Навигатор». Насчет востребованности жилья риелторы во мнениях расходятся.

Лев Скудаев, сын гендиректора ООО «Ива-Строй» Юрия Скудаева, и его партнеры приобрели на торгах Ростеха земельный участок в Перми по ул. Лодыгина, 5а (участок №4) площадью 5 тыс. кв. м, принадлежавший АО «ОДК-Стар». Информацию об этом „Ъ-Прикамье“ подтвердил сам Юрий Скудаев. Согласно выписке Росреестра, сделка состоялась в начале октября.

«ОДК-Стар» входит в состав субхолдинга Ростеха — АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Продавцом выступала дочка Ростеха — АО «РТ-Строительные технологии». На Avito за объект продавец просил 20,3 млн руб.

На земельном участке по ул. Лодыгина, 5а располагается здание бывшего пожарного депо площадью 942,6 кв. м, построенное в 1951 году. Рядом находятся торгово-деловой центр «Навигатор» (бывшее здание «Пермодежды»), жилые дома, гаражи, административные помещения, склады, храм-часовня, отделение краевой психиатрической больницы.

Господин Скудаев сообщил, что застройка участка — проект его сына, хотя сделка состоялась при финансовой поддержке топ-менеджера. Окончательное решение о том, что именно здесь возведут, пока не принято. Сейчас собственники участка обсуждают с городскими властями варианты застройки территории.

«Идет процесс выбора между возведением жилья или торгового центра. Если это будет ТЦ, то он будет современным одноэтажным объектом, как любят ритейлеры»,— пояс­нил Юрий Скудаев, добавив, что нынешнее зонирование участка позволяет построить там этот объект. По словам собеседника, пермские риелторы, с которыми общались собственники участка, считают, что в этом месте должно быть жилье. «Оно там будет комфортно смотреться, на этой территории хорошие инфраструктура и транспорт­ная доступность,— отметил господин Скудаев.— Правда, нынешняя зона участка не подходит для жилищного строительства, и ее смена является сложным процессом. Для этой площадки является тяжелой и социальная нагрузка (выплаты девелоперов на строительство социальных объектов при превышении высотности и плотности застройки.— „Ъ-Прикамье“), и она не позволит тут купить квартиру потенциальному покупателю. Крохалевка — отдаленный от центра район, и люди здесь не с самым большим достатком. Для них повышение стоимости жилья на 4 тыс. руб. за кв. метр — критическое».

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что девелоперам очень важно продумать концепцию будущего ТЦ, потому что рядом находится потенциальный конкурент — ТЦ «Навигатор». По словам эксперта, торгово-деловой центр, в основном, удовлетворил спрос бизнеса на торговые и офисные площади в этом микрорайоне. Господин Ананьев отметил, что некоторые девелоперы покупают участок конкретно под строительство продуктовых сетевых магазинов. Основную площадь комплекса в этом случае занимает сетевой продуктовый магазин, остальное «уходит» в мелкую розницу. По мнению Алексея Ананьева, в этом случае риск девелоперов заключается только в том, что выбранное местоположение под сетевой магазин окажется неудачным с точки зрения посещаемости. Тогда арендатор съедет, а собственник помещения окажется в сложной ситуации — другие ритейлеры не будут арендовать заведомо непосещаемые торговые площади.

Строительство жилья на этой территории будет не востребовано, считает эксперт. «Жилье здесь, на мой взгляд, должно иметь интересную цену. Для этой территории характерны две основные проблемы: перевод участка в другую зону и отсутствие необходимой инфраструктуры. Платежеспособный спрос на Крохалевке очень невысокий»,— рассуждает Алексей Ананьев.

По мнению гендиректора АН «Перемена» Станислава Цвирко, на участке по ул. Лодыгина, 5а будет наиболее востребовано жилье, нежели ТЦ. «Сейчас в районе Крохалевки „вторичка“ продается достаточно активно, учитывая невысокую цену. Кроме того, этот микрорайон ближайший к моторостроительным заводам, у которых сегодня есть перспективы развития. Недорогое жилье с оптимальными планировками, наверно, здесь будет востребовано»,— поясняет гос­подин Цвирко.

К возведению ТЦ, считает Станислав Цвирко, нужно подходить с большей осторожностью, так как традиционных торговых центров в Перми уже немало. Собеседник „Ъ-Прикамье“ упомянул также об экспертных мнениях о смещении спроса в сторону покупок на различных интернет-площадках.

Евгения Ахмедова