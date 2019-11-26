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Банк Англии оштрафовал Citigroup на 44 млн фунтов стерлингов

Сегодня Комиссия по регулированию банковской деятельности (PRA) при Банке Англии оштрафовала британское подразделение американской финансовой корпорации Citigroup на £44 млн. Наказание наложено за нарушения, допущенные в 2014–2018 годах в отчетах Citi, посвященных внутренним системам управления и контроля.

В числе допущенных нарушений PRA упоминает «недостаточное обеспечение мер, принимаемых системами внутреннего контроля для эффективного выполнения и соответствия требований британских регуляторов, использование недостаточного количества сотрудников для обеспечения необходимой доходности по ликвидным активам подразделения Citigroup Global Markets Limited, документация Citi не соответствовала ряду требований британских регуляторов о стандартах отчетности, подход Citigroup Global Markets Limited к технической интерпретации требований о подаче отчетности был недостаточно надежен, учитывая размеры, значение и сложность операций».

По данным Reuters, этот штраф в отношении Citigroup является крупнейшим в истории PRA, наложенным за подобные нарушения.

Евгений Хвостик


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