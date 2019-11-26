Папа Римский помолился за Путина и всех россиян

Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим). Одна из них — президенту России Владимиру Путину. Телеграммы опубликованы на сайте пресс-службы Ватикана.

«Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству, в то время как я пролетаю над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Я заверяю вас, что молюсь за вас и всех людей в Российской Федерации, и взываю к божьему благословению для мира и радости»,— говорится в телеграмме.

Папа Римский также направил телеграммы лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.