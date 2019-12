В женской коллекции Woolrich сезона «осень-зима 2019/20» представлены обновленные парки и куртки. Парка Buffalo Tundra, верхний слой которой сделан по технологии Woolrich — Ramar Cloth (60% хлопка и 40% нейлона), а подкладка из шерсти со знаковым для бренда принтом Buffalo Check — ключевая модель коллекции. В куртке Birch Jacket Packable и парке Aurora Parka наполнитель — 90% гусиного пуха и 10% пера. Цветовая палитра коллекции — сочетания черно-белого и желто-зеленого с деталями ярко-желтого, алого и синего.

29 и 30 ноября в «Цифровом деловом пространстве» состоялся третий международный форум Woman Who Matters, организованный его основательницей Анной Рудаковой. В числе 300 спикеров были Виктория Павлова (глобальный вице-президент по маркетингу MasterCard), Оксана Балаян (управляющий партнер Hogan Lovells), Ванда Обуханич (писатель и автор кулинарного телешоу). Среди гостей были замечены Марина Жигалова-Озкан (старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций) и многие другие известные представители делового сообщества. Партнерами мероприятия выступили международная платежная система MasterCard, ювелирно-часовой дом Bvlgari, компания Simple Prive, салон Authentica, cервис-платформа для интерактивного взаимодействия с аудиторией WhenSpeak.

В ТЦ ГУМ на 1-м этаже 1-й линии открылся флагманский магазин Escada. Эксклюзивом бутика стала капсульная коллекция Escada x Rita Ora, разработанная певицей и главным амбассадором бренда Ритой Орой. «Рита смелая, с невероятной позитивной энергией, она в совершенстве воплощает то, что символизирует наш бренд. Этот творческий союз знаменует новую эру для бренда, поскольку мы стремимся общаться с новой аудиторией, используя нестандартные методы»,— говорит Айрис Эппл-Риги, СЕО дома Escada. В коллекции представлена как спортивная одежда, так и вещи для повседневной носки из яркого вискозного трикотажа или плотного денима преимущественно красного цвета, с удлиненной линией плеча и структурированным кроем.

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen предоставляет своим клиентам новый уровень надежности, предлагая программу My IWC, которая предусматривает увеличение срока действия международной ограниченной гарантии с двух до восьми лет. Каждый покупатель часов IWC может стать участником программы. Она распространяется и на тех, кто приобрел часы в течение последних двух лет.

Вид на отель «Арарат Парк Хаятт Москва» Фото: пресс-служба отеля

Компания Hyatt анонсирует эксклюзивное предложение для своих постоянных клиентов: участники программы лояльности World of Hyatt могут сэкономить до 20% стоимости стандартных номеров и до 30% номеров люкс в более чем 875 отелях компании Hyatt по всему миру. Для того чтобы получить скидку, необходимо забронировать номер до 22 февраля 2020 года на даты в период с декабря 2019 по 29 февраля 2020 года.

Фото: Aizel

В концепт-сторе Aizel открылось pop-up-пространство Chanel, в котором представлена коллекция Cruise 2019/20. Предметы из коллекции в течение первых пяти недель можно будет приобрести только в концепт-сторе Aizel. Жакет с карманами в розовом и зеленом цветах будет продаваться только в pop-up-пространстве.

Фото из рекламной кампании бренда Minorite’ Фото: Minorite

Первый бутик петербургской марки Minorite’ недавно открылся по адресу Невский проспект, 146. Главная особенность бренда — «гендерная флюидность», а точнее тенденция к размыванию границ между мужским и женским. Почти все модели дебютной коллекции гендерно нейтральны, то есть подходят и мужчинам, и женщинам. Одежда выполнена из шелка, бархата, фактурного хлопка и шерсти, расшита вручную. Украшения также сделаны вручную. Ключевая вещь коллекции — комбинезон как альтернатива платью для женщин и костюму для мужчин.

Обувь из капсульной коллекции для No one Фото: No one

В капсульную коллекцию обуви и аксессуаров, которую бренды Baldinini, Vic Matie, Principe di Bologna, Pantanetti, Fabi выпустили эксклюзивно для No one, вошли сапоги с экзотическим принтом на небольшом устойчивом каблуке, классические лодочки на kitten heels, казаки со скошенным каблуком и декоративной пряжкой, зимние меховые ботинки на шнуровке из замши кремового цвета, классические челси из кожи под рептилию, лодочки в оттенке кармин на скульптурном каблуке, сапоги с круглым носом, ботильоны на высоком каблуке с острым носом и многое другое.

Российский бренд с грузинскими корнями Asomatav представил свою дебютную коллекцию: объемные жакеты с удлиненной линией плеча, брюки с высокой талией, приталенные платья миди А-силуэта, напоминающие традиционный грузинский костюм чоху. Одежда выполнена из шерсти, экокожи и вискозы, преобладают черный, серый, песочный и коралловый цвета. Главная особенность — принты с грузинским алфавитом асомтаврули, в честь которого и назван бренд.

Фото из рекламной кампании Swarovski. Коллекция украшений Naughty or Nice Фото: Courtesy of Swarovski

К рождественским праздникам компания Swarovski выпустила специальную коллекцию украшений Naughty or Nice. Так дизайнеры марки решили обыграть поверье, согласно которому подарки от Санта-Клауса получают только те, кто хорошо себя вел. С таким положением вещей бренд категорически не согласен и предлагает подарки и тем, кто в текущем году «шалил». На сайте Swarovski.com можно даже поучаствовать в квесте: попытаться угадать, что спрятано в коробках с подарками, или, прогуливаясь по респектабельному дому, случайно застать его хозяйку за безумным новогодним диджей-сетом.

В украшениях коллекции эта тема обыгрывается противопоставлением белых и черных кристаллов. Натали Колин, креативный директор бренда, по ее признанию, любит рождественские и новогодние праздники за возможность порадовать себя чем-то желанным, не сомневаясь в том, что подарок заслужен.

Кроссовки и сумка из совместной коллекции Prada и Adidas Фото: Prada

В продажу поступила первая совместная коллекция Prada и adidas Originals. Основой коллекции стали классические кроссовки adidas Originals, на базе которых созданы кроссовки Prada Superstar и сумка Prada Bowling for adidas. Оба изделия произведены на заводе Prada в Италии и выполнены из кожи белого цвета Optic White с черными деталями.

Швейцарская часовая компания Rado представила модели DiaMaster Ceramos. Корпус часов выполнен из фирменного материала Ceramos цвета розового золота, состоящего на 90% из высокотехнологичной керамики и на 10% из металлического сплава. Толщина корпуса 5,3 мм, диаметр 38 мм. У часов перламутровый циферблат, украшенный 48 бриллиантами Top Wesselton, и кожаный ремешок с перламутровым тиснением.

Сумка из весенне-летней преколлекции 2020 Alexander McQueen Фото: Alexander McQueen

В продажу поступили сумки из весенне-летней преколлекции 2020 Alexander McQueen — The Story Bag и The TallStory Bag. У The Story Bag подкладка контрастного цвета, ручки сделаны из металла. Также предусмотрена регулируемая верхняя ручка и съемный ремешок, позволяющий носить сумку через плечо и как клатч. The TallStory Bag больше и вместительнее. Цвета — черный, нежно-розовый, ярко-красный. Сумки представлены в бутиках в Третьяковском проезде и в «Барвиха Luxury Village».