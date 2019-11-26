В Москве арестовали двух граждан Таджикистана по обвинению в терроризме

Таганский суд Москвы заключил под стражу двух граждан Таджикистана — Нозима Азимова и Уктамжона Ражаматова, которые обвиняются в осуществлении террористической деятельности через интернет. Они будут находиться под арестом до 20 января, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Арестованным предъявили обвинение по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет). Делом занимается управление Следственного комитета России (СКР) по Москве. Другие подробности не уточняются.
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