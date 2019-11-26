Возвращение призрака в оперу

Теодор Курентзис все же решил остаться руководителем Дягилевского фестиваля. Причем, экс-худрук театра согласился на первоначальное условие властей — контракт с театром, а не с Минкультом, как требовал изначально господин Курентзис. Стоит отметить, что соглашение пока распространяется только на один фестиваль.

Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подписал контракт с театром на проведение Дягилевского фестиваля в 2020 году. Как сообщает пресс-служба Пермской оперы, договор был подписан в понедельник, 25 ноября. От лица театра документ подписал генеральный директор Андрей Борисов. Фестиваль под художественным руководством господина Курентзиса пройдет в Перми с 12 по 21 июня.

Согласно договору, художественный руководитель формирует основную и образовательную программы фестиваля. Театр и министерство культуры Пермского края, в свою очередь, обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что с Теодором Курентзисом заключен контракт только на проведение фестиваля в 2020 году, а долгосрочное сотрудничество пока не обсуждается.

К возвращению господина Курентзиса в Пермь краевые власти, по словам собеседника, «относятся хорошо». Также собеседник отметил, что краевые власти не конфликтовали с музыкантом.

Как сообщил Telegram-канала «Давыдов. Культура», господин Курентзис подписал контракт, находясь в Нью-Йорке. Документ был отправлен в Пермь факсом, после чего о нем узнали пермские СМИ. В это время музыкант находился в полете, и его пресс-служба не могла прокомментировать утечку.

Как сообщалось ранее, Теодор Курентзис планировал заключить контракт не с театром, а непосредственно с Минкультом. Однако в ведомстве заявили, что это невозможно. Не получив ответа от господина Курентзиса, театр в сентябре начал готовиться к Дягилевскому фестивалю самостоятельно. После публичных препирательств стороны взяли тайм-аут, и дальнейшие переговоры проходили без взаимных упреков в СМИ.

По одной из версий, краевые власти не стали отказываться от сотрудничества с маэстро из-за отсутствия альтернатив.

В окружении господина Курентзиса никак не комментировали причины, побудившие маэстро пойти на все условия властей.

Напомним, Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в этом году его посетили более 30 тыс. человек.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом этого года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы на фоне конфликта с краевым руководством, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем.

Эксперты рады возвращению Теодора Курентзиса в Пермь. Но отсутствие долгосрочных договоренностей между экс-худруком и краевыми властями вызывает у них опасения. Учредитель фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева считает, что достигнутый компромисс «не внушает оптимизма». «На мой взгляд, оптимальным вариантом является заключение длительного сотрудничества с понятными перспективами развития Дягилевского фестиваля. Фестиваль — это институция, а не разовый проект»,— отмечает депутат.

«Диалог между краевыми властями и Теодором непростой и потребует взаимных усилий. Как показала практика, стороны не всегда готовы уступить друг другу. Поэтому, я не уверен, что диалог будет продуктивным, а решения удовлетворят обе стороны»,— предполагает экс-министр культуры края Николай Новичков. Вместе с тем он отметил, что рад сохранению Дягилевского фестиваля.

Константин Кадочников, Пермь