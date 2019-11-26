На портале госуслуг произошел сбой

Портал госуслуг оказался временно недоступен для пользователей. Личный кабинет сайта работал с перебоями с вечера 25 ноября. Сегодня, 26 ноября, около 15:00 мск портал оказался полностью недоступен. На портале появилось сообщение о том, что «кратковременное ограничение доступности портала возможно в связи с проведением технологических работ». До этого при попытке зайти в личный кабинет сайт демонстрировал сообщение об ошибке «405 Not Allowed» (сервер получил запрет на выполнение операции).

Представитель пресс-службы «РТ Лабс» («дочка» «Ростелекома», оператора портала) Ирина Зотова подтвердила РБК, что «наблюдался ограниченный доступ к отдельным ресурсам», не назвав причин сбоя. Информацию о сбое в работе ресурса подтвердил и представитель Минкомсвязи.

Вечером 25 ноября были временно недоступны услуги Федеральной налоговой службы (ФНС), а во вторник появилось также сообщение о проблемах с доступом к услугам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД. В ФНС сообщили, что не зафиксировали никаких проблем в работе своих сервисов. ГУОБДД МВД переадресовало вопросы в Минкомсвязи. К вечеру 26 ноября сайт госуслуг работал в штатном режиме.