В Перми зафиксирована низкая обеспеченность автомобилями

Пермь оказалась в числе городов-миллионников, где зафиксирована наименьшая обеспеченность населения автомобилями, подсчитало агентство «Автостат». По его данным, Пермь занимает 15 место из 16 городов. На 1 тысячу пермяков приходится 242 автомобиля. Хуже показатель лишь в Ростове-на-Дону (234 шт. на 1 тыс. жителей).

В среднем в России на тысячу жителей приходится 306 автомобилей. Лидером исследования стала Самара, где на тысячу человек приходится 344 автомобиля. В топ-3 также вошли Краснодар (343 автомобиля на 1 тыс. жителей) и Санкт-Петербург (330 машин на 1 тыс. жителей).