«Трактор» уступил ЦСКА на своем льду

Челябинский «Трактор» в домашнем матче проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3. К концу первого периода хозяева вели в счете 1:0 благодаря голу Лукаша Седлака. Вторая двадцатиминутка была для «Трактора» неудачной: «черно-белые» пропустили три шайбы. В заключительном отрезке Нику Бэйлену удалось сократить разрыв до одного гола, но сравнять счет у подопечных Владимира Юрзинова не получилось.

Следующим соперником «Трактора» станет «Салават Юлаев»: команды встретятся в Челябинске 28 ноября.