«Дау» не вписался в прокатные рамки

Фильм о советском физике Льве Ландау не покажут в кинотеатрах. Картина состоит из десяти эпизодов — четыре из них не получили прокатное удостоверение из-за «пропаганды порнографии». Такое решение приняли в Министерстве культуры. В свою очередь режиссер фильма «Дау» Илья Хржановский отказался показывать в кинотеатрах только те части картины, которые допустили в прокат. Чего не увидит российский зритель? Расскажет Владимир Расулов.

«Дау» сложно назвать просто фильмом. Это масштабный кинопроект, работа над ним продолжалась больше десяти лет. Сначала Илья Хржановский собирался снять биографию лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. На главную роль пригласил дирижера Теодора Курентзиса. В 30-е годы физик работал в тайном институте — его точную копию возвели в Харькове. А дальше все пошло не по плану: институт заселили людьми — только это были не актеры, а обычные уборщицы, ученые, священники. Они жили там два года, и буквально каждое их движение фиксировала камера. Сценария не было, указаний от режиссера тоже. «Парк советского периода» — как назвали проект критики.

Сцены секса и насилия в «Дау» настоящие. Люди в кадре знали, что их снимают и дали согласие на показ. Правда, могли и отказаться, тогда бы сцены в проект не вошли. За излишний натурализм «Дау» критиковали еще после премьеры в Париже. Многих возмутило, что на съемках зарезали свинью, и эти кадры показали на экране. Слишком жестокой также посчитали сцену, где сотрудницу института насилуют бутылкой. Что именно Минкульт квалифицировал как «пропаганду порнографии», не очень понятно.

Илье Хржановскому предлагали перемонтировать некоторые фрагменты, но он не согласился, рассказала в интервью “Ъ FM” глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова: «Мы встречались с директором и с самим Ильей, у нас была очень долгая встреча. Мы обсуждали, возможен ли какой-то легкий монтаж специально для российского рынка, учитывая действующее законодательство. Позиция режиссера по этому вопросу была непоколебимой: ни кадра вырезано не будет. А поскольку есть сцена откровенно порнографического характера, выдать прокатное удостоверение на эти четыре эпизода мы не можем».

Десять фильмов, которые готовились к показу в России, — самый сжатый формат проекта «Дау». Всего создатели отсняли 700 часов. В Париже из этого устроили масштабный арт-перформанс. Для зрителей составляли специальные маршруты: можно было посмотреть фильм или короткие эпизоды, а потом обсудить увиденное со священником или психологом. «Дау» — один из самых важных кинопроектов последних лет, и запрет станет большой потерей для российских зрителей, говорит кинокритик Егор Беликов: «Нужно было бы это делать так, как делали в Париже, то есть снимать большое помещение, куда люди приходят на несколько суток. Во Франции все работало круглосуточно, и люди могли смотреть фильмы в случайном порядке, насыщаться атмосферой.

Выпускать это в кастрированном виде, как того хочет Минкульт, мне кажется, невозможно и неправильно.

Это настоящая документалистика, и актеры играли и самих себя, и своих персонажей. Концепция совершенно невероятная, Хржановскому чудом удалось ее осуществить».

Остаются ли шансы увидеть «Дау»? Критики пишут, что возможно показы еще будут в Киеве, но это пока никто не подтвердил, даты не известны. Остается ждать, когда Илья Хржановский выложит все материалы в сеть — скорее всего, для этого также запустят отдельный проект.

Что известно о фильме-перформансе «Дау» Ильи Хржановского Читать далее

Фильм «Дау» Ильи Хржановского полностью спонсировал основатель Yota Сергей Адоньев. По данным СМИ, бюджет проекта в разгар съемок дошел до $10 млн. Российское Министерство культуры в середине нулевых выделило деньги на проект, но в итоге вернуло их через суд из-за того, что создатели сорвали сроки.